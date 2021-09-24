Avrupa Spor Haftası etkinliği hafta sonunda - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa Spor Haftası etkinliği hafta sonunda

Habermetre - Haberler | Toplum
Avrupa Spor Haftası etkinliği hafta sonunda

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Avrupa Delegasyonunca "Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri" sloganıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü ve Gençlik İl Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde 23-30 Eylül...

KOCAELİ (Habermetre) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Avrupa Delegasyonunca "Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri" sloganıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü ve Gençlik İl Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde 23-30 Eylül 2021 tarihleri arasında kutlanacak olan "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri başlıyor. İlk olarak 25 Eylül 2021 Cumartesi günü İzmit Kent Meydanında etkinlik yapılacak.

FARKINDALIK OLUŞTURACAK ETKİNLİKLER

Covid-19 kuralları çerçevesinde kutlanacak olan "Avrupa Spor Haftası" kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle, her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirecek. "Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri" etkinlikleri kapsamında proje paydaşları iş birliğinde spor ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturucu çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

İZMİT KENT MEYDANI'NDA

Türkiye'de eş zamanlı olarak start alacak olan etkinlikler İzmit Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek. 25 Eylül 2021 Cumartesi günü İzmit Kent Meydanı'nda yapılacak organizasyonda Floor Curling, Masa Tenisi, Şişme Rodeo, Şişme Oyun parkuru, Golf, çuval yarışı, halat çekme, halk oyunları ve Karizma Show etkinlikleri yer alacak. Organizasyon Spor Okulları, Bilgievleri öğrencileri ile ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak yapılacak. Avrupa Spor Haftası aynı tarih ve saatlerde çeşitli etkinliklerle tüm illerde gerçekleştirilecek.

PROGRAM AKIŞI

10: 00 Program açılışı

10: 10 Protokol Konuşmaları

10: 30 Halk oyunları

10: 45 Karizma Show

11: 10 Alan etkinlikleri

13: 00 Kapanış

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sezai Temelli Adnan Menderes Ahmet Davutoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Cansu Dere Tanem Sivar
Spor Muslera Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Emre Kılınç Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Abdullah Avcı Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Avrupa Spor Haftası etkinliği hafta sonunda - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 12:23:00. #1.12#