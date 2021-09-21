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Avrupa spor haftası Denizli'de başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Avrupa spor haftası Denizli'de başlıyor

Geleneksel olarak her sene düzenlenen Avrupa Spor Haftası 23-30 Eylül tarihlerinde "Harekette Bende Varım" sloganı ile başlayacak.

Geleneksel olarak her sene düzenlenen Avrupa Spor Haftası 23-30 Eylül tarihlerinde "Harekette Bende Varım" sloganı ile başlayacak. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün hafta boyunca organize edeceği etkinliklerde sağlıklı yaşam için hareketliliğe dikkat çekilecek.

Farklı spor aktiviteleriyle her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini arttırmayı amaçlayan Avrupa Spor Haftası 23-30 Eylül tarihlerinde kutlanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupa Delegasyonu tarafından yürütülen, Herkes İçin Spor Federasyonu koordinesinde 81 ilde gerçekleşecek programlarda sportif etkinlikler yapılacak. 23 Eylül Perşembe günü İncilipınar Vali Recep Yazıcıoğlu Parkında saat 10.30'da çeşitli spor aktiviteleri ile açılış gösterileri düzenlenecek. Hafta süresince yüzmeden tenise, çocuk atletizminden bisiklete, ayak tenisinden yogaya, sokakta satranç etkinliğinden sağlıklı yaşam yürüyüşüne birçok etkinlik yapılacak.

"Harekette Bende Varım" sloganıyla gerçekleşecek Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü, 26 Eylül Pazar günü saat 08.30'da Demokrasi Meydanından başlayıp Çamlık Mesireliğinde son bulacak. Programın devamında yoga etkinliği gerçekleşecek. Tüm etkinliklerin pandemi kurallarına dikkat edilerek ve gerekli tedbirlerin alınarak yapılacağı kaydedildi. - DENİZLİ

Avrupa spor haftası Denizli'de başlıyor

Avrupa spor haftası Denizli'de başlıyor

Avrupa spor haftası Denizli'de başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Avrupa spor haftası Denizli'de başlıyor - Haberler Spor
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