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Avrupa Spor Haftası coşkuyla kutlanıyor

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Avrupa Spor Haftası coşkuyla kutlanıyor

Denizli'de Avrupa Spor Haftası kapsamında Pazar günü 7'den 70'e katılımla "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" ardından yoga etkinliği, öğleden sonra da "Sokakta Satranç Var" etkinliği yapıldı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de Avrupa Spor Haftası kapsamında Pazar günü 7'den 70'e katılımla "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" ardından yoga etkinliği, öğleden sonra da "Sokakta Satranç Var" etkinliği yapıldı.

Farklı spor aktiviteleriyle her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini arttırmayı amaçlayan Avrupa Spor Haftası 23-30 Eylül tarihlerinde kutlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupa Delegasyonu tarafından yürütülen, Herkes İçin Spor Federasyonu koordinesinde 81 ilde gerçekleşen programlarda farklı sportif etkinlikler düzenleniyor. "Harekette Bende Varım" sloganıyla gerçekleşen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü, 26 Eylül Pazar günü saat 08.30'da Demokrasi Meydanından başlayıp Çamlık Mesireliğinde son buldu. Programın devamında Çamlık parkının temiz havasında yapılan yoga etkinliği ile sporseverler kendilerini doğaya bıraktı.

Dolu dolu geçen Avrupa Spor Haftasında Satranç sporunu gönül verenler de unutulmadı. Pazar günü öğleden sonra İncilipınar Parkında başlayan Sokakta Satranç Var Etkinliğine 7'den 70'e tüm yaş gruplarından büyük ilgi vardı. Yazdan kalma güzel bir günde gerçekleşen etkinliğe Satranç Milli Takım havuzunda bulunan sporcular da katıldı. Hafta boyu sürecek etkinliklerle Avrupa Spor Haftasında Denizli halkı sporla buluşmaya devam edecek. Tenis, çocuk atletizmi, bisiklet turu ve atıcılık etkinliklerinin de gerçekleştireceği hafta Perşembe günü Forum Çamlık AVM önünde yapılacak sportif etkinliklerle son bulacak. - DENİZLİ

Avrupa Spor Haftası coşkuyla kutlanıyor

Avrupa Spor Haftası coşkuyla kutlanıyor

Avrupa Spor Haftası coşkuyla kutlanıyor

Avrupa Spor Haftası coşkuyla kutlanıyor

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