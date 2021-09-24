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Avrupa Spor Haftası başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Avrupa Spor Haftası başladı

Geleneksel olarak her sene düzenlenen Avrupa Spor Haftası 81 ilde eşzamanlı etkinliklerle başladı.

DENİZLİ (İHA) - Geleneksel olarak her sene düzenlenen Avrupa Spor Haftası 81 ilde eşzamanlı etkinliklerle başladı. 23-30 Eylül tarihlerinde "Harekette Bende Varım" sloganı ile kutlanacak haftada Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün organize edeceği etkinliklerde sağlıklı yaşam için hareketliliğe dikkat çekilecek.

Farklı spor aktiviteleriyle her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini arttırmayı amaçlayan Avrupa Spor Haftası 23-30 Eylül tarihlerinde kutlanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupa Delegasyonu tarafından yürütülen, Herkes İçin Spor Federasyonu koordinesinde 81 ilde gerçekleşecek programlarda sportif etkinlikler yapılacak.

Denizli'yi hareketli bir hafta bekliyor

23 Eylül Perşembe günü İncilipınar Vali Recep Yazıcıoğlu Parkında saat 10.30'da çeşitli spor aktiviteleri ile açılış gösterileri düzenlendi. Hafta süresince yüzmeden tenise, çocuk atletizminden bisiklete, ayak tenisinden yogaya, sokakta satranç etkinliğinden sağlıklı yaşam yürüyüşüne birçok etkinlik yapılacak.

26 Eylül Pazar günü yürüyüş ve yoga etkinliği

"Harekette Bende Varım" sloganıyla gerçekleşecek Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü, 26 Eylül Pazar günü saat 08.30'da Demokrasi Meydanından başlayıp Çamlık Mesireliğinde son bulacak. Programın devamında yoga etkinliği gerçekleşecek. Tüm etkinliklerin pandemi kurallarına dikkat edilerek ve gerekli tedbirlerin alınarak yapılacağı kaydedildi.

Avrupa Spor Haftası içinde "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" adıyla her sene olduğu gibi 81 ilde eşzamanlı programların yapılacağını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, toplumda spor sevgisinin oluşması, hareketli bir yaşam ve spor kültürünün yaygınlaştırılması adına farkındalık oluşmasının hedeflendiğini söyledi. - DENİZLİ

Avrupa Spor Haftası başladı

Avrupa Spor Haftası başladı

Avrupa Spor Haftası başladı

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