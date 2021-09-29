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Avrupa Spor Haftası Antalya'da kutlandı

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Avrupa Spor Haftası Antalya'da kutlandı

Avrupa Spor Haftası dolayısıyla Antalya'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

ANTALYA (AA) - Avrupa Spor Haftası dolayısıyla Antalya'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül'de başlayan hafta içerisinde Antalya'nın 19 ilçesinde basketbol, Voleybol, atletizm, badminton ve bisiklete kadar çeşitli branşlarda spor etkinlikleri gerçekleştirildi.

Side Antik Kenti Apollon Tapınağı'ndaki törende sporcuların gösterileri, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle izlendi. "Flyboard" gösterisinin büyük beğeni topladığı etkinlikte, jandarma köpeği "Lodos"un voleybol oyuncularıyla top mücadelesi dikkati çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, çocuklara, gençlere sağlıklı yaşam ve spor yapma alışkanlığı kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Avrupa Spor Haftası etkinliklerinin 30 Eylül'de sona ereceğini belirten Gürhan, şunları kaydetti:

"(3'ten 93'e herkes için spor her yerde spor) sloganıyla sayısız faaliyete imza atan Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, her yaştan ve statüden herkese, aynı noktada spor yapma imkanı sundu. 19 ilçemizde, bir hafta boyunca düzenlediğimiz sportif etkinliklerle binlerce amatör, profesyonel spor sever ve ayrıca yoğun strese maruz kalmış herkesi bol ve eğlenceli aktivitelerle buluşturduk."

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri
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