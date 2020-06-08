Avrupa satranç şampiyonu Çelik'ten paraşütle farkındalık atlayışı Avrupa Satranç Şampiyonu Berkay Çelik, satranç ve yamaç parasütüyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla paraşütle atlayış gerçekleştirdi.

Avrupa Satranç Şampiyonu Berkay Çelik, satranç ve yamaç parasütüyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla paraşütle atlayış gerçekleştirdi.

Serdivan ilçesindeki Kırantepe'den paraşütle atlayan Çelik, paraşüt sporu ve satranca ilgi çekmek için "Berkay Çelik Satranç Kulübü" yazılı pankart açtı.

Çelik, yaptığı açıklamada, Sakarya'nın yamaç paraşütü için uygun bir yer olduğunu belirterek, "Sakarya, tepe özelliği nedeniyle yamaç paraşütünde Türkiye'nin gözde yerlerinden. Herkesin burayı ziyaret etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Berkay Çelik, yamaç paraşütü ve satranç alanlarında Sakarya'nın birçok milli sporcu çıkaracağına inancının tam olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA