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Avrupa Satranç Birliği'nin düzenlediği online eğitim yarın başlıyor

Avrupa Satranç Birliği tarafından tüm seviyelere uygun düzenlenen online eğitimler yarın başlıyor.

Avrupa Satranç Birliği'nin düzenlediği online eğitim yarın başlıyor
11.06.2020 21:04 | Son Güncelleme: 11.06.2020 21:56

Avrupa Satranç Birliği tarafından tüm seviyelere uygun düzenlenen online eğitimler yarın başlıyor. 

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından yapılan açıklamada yarın başlayacak online eğitimlerde Belyavski, Tukmakov, Gureviç, Dorfman, Arşak Petrosyan, Grabinski, Mohr, Sulipa ve A Milli Takım Antrenörü Adrian Mihalcisin gibi seçkin antrenörler ders verecek. Yaklaşık 3 hafta sürmesi planlanan eğitim 30 Haziran'da sona erecek. 

 


Kaynak: DHA

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