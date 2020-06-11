Avrupa Satranç Birliği'nin düzenlediği online eğitim yarın başlıyor Avrupa Satranç Birliği tarafından tüm seviyelere uygun düzenlenen online eğitimler yarın başlıyor.

Avrupa Satranç Birliği tarafından tüm seviyelere uygun düzenlenen online eğitimler yarın başlıyor.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından yapılan açıklamada yarın başlayacak online eğitimlerde Belyavski, Tukmakov, Gureviç, Dorfman, Arşak Petrosyan, Grabinski, Mohr, Sulipa ve A Milli Takım Antrenörü Adrian Mihalcisin gibi seçkin antrenörler ders verecek. Yaklaşık 3 hafta sürmesi planlanan eğitim 30 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: DHA