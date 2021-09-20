Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'na coşkulu karşılama

Polonya'da düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı yenerek tarihinde 2. kez Avrupa Şampiyonu olan Milli Takım yurda döndü. Ay-yıldızlı kafile İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

2021 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup ederek kupaya uzanan Ampute Futbol Milli Takımı, öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. Havalimanında, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri M. İlker Haktankaçmaz futbolculara çiçek verdi. Törende havalimanı işletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu ve Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca da yer aldı. Futbolcular bando takımının çaldığı marşlara eşlik ederken, futbolcular kupayı takım olarak havaya kaldırdı. Ampute Milli Takımı ana sponsoru Turkcell, futbolculara 1 milyon TL değerinde başarı ödülü verdi.

"Şimdi 2022'deki Dünya Kupası için hazırlanacağız"

Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, "İşte aradığımız mutluluk bu. Çocuklara değer verilsin ki onlar da yaptıkları işin değerini anlasın. İnanmak budur, başarmak budur. Alkışlar bunların" diye konuştu.

Üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldukları için çok mutlu olduğu belirten Şeyhmus Erdinç de, "Bu başarı tesadüf değil. Yaklaşık 145 gündür 247 antrenman, 8 hazırlık maçı, pandemi nedeniyle çok zorlandık. Ama teknik heyetimiz çok sabırlı istekli ve arzuluydu. Bizleri çok iyi hazırladılar. Özellikle teknik direktörümüz Gazi Osman Çakmak başta olmak üzere tüm gazilerimizin gaziler gününü kutluyorum. Gaziler gününde bu kupayı getirmekten dolayı çok mutluyum. Şimdi 2022'deki Dünya Kupası için hazırlanacağız ve bu kupayı inşallah Türkiye'ye getireceğiz" diye konuştu.

Turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Ömer Güleryüz ise havalimanındaki karşılamadan dolayı çok gurur duyduklarını dile getirdi.

"Engelli sporuna ve sporcusuna destek olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz"

Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, "Ampute Futbol Milli Takımımız, tüm Türkiye'nin gönlünde özel bir yere sahip. Onlar sadece azimleriyle ve sportif başarılarıyla değil, aynı zamanda Türkiye'yi tek yürek haline getirebildikleri için de hepimizin gönlünü fethetti. Avrupa Şampiyonası'nda yeni bir başarı hikayesine imza atmaları ise onları artık çok daha özel bir noktaya taşıdı. Biz de Bedensel Engelli Spor Federasyonu'nun ana sponsoru olarak engelli sporuna ve sporcularımıza destek olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Grup aşamasında Gürcistan'ı 10-0, İtalya'yı 11-0, çeyrek finalde İrlanda'yı 4-0 ve yarı finalde Rusya'yı 5-2 deviren ay-yıldızlılar, final maçında da İspanya'yı 6-0 yenerek toplamda 36 gol kaydederken, yenilgisiz ve üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri