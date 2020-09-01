Avrupa Şampiyonu milliler yurda döndü
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Avrupa Şampiyonu milliler yurda döndü

Hırvatistan ve Bosna Hersek'te düzenlenen CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Finali'nde Sırbistan'ı 3-2 yenerek 2. kez Avrupa Şampiyonu olan 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı, yurda döndü.

Avrupa Şampiyonu milliler yurda döndü
01.09.2020 07:37 | Son Güncelleme: 01.09.2020 07:41

Hırvatistan ve Bosna Hersek'te düzenlenen CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Finali'nde Sırbistan'ı 3-2 yenerek 2. kez Avrupa Şampiyonu olan 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı, yurda döndü.

2020 CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gösterdiği performansla finale yükselen ve final mücadelesinde de üstün bir oyunla Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek 2. kez Avrupa Şampiyonu olan 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı ve milli takım kafilesi yurda döndü. Gece geç saatlerde İstanbul Havalimanı'na gelen millileri çok sayıda basın mensubu ve Türkiye Voleybol Federasyonu yetkilileri karşıladı.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA

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