Avrupa Şampiyonu İtalya Milli Takımı, Roma caddelerinde şampiyonluk turu attı
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Avrupa Şampiyonu İtalya Milli Takımı, Roma caddelerinde şampiyonluk turu attı

Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Avrupa Şampiyonu İtalya Milli Takımı, üstü açık otobüste şampiyonluk kupasıyla başkent Roma caddelerinde şampiyonluk turu attı.

Avrupa Şampiyonu İtalya Milli Takımı, üstü açık otobüste şampiyonluk kupasıyla başkent Roma caddelerinde şampiyonluk turu attı. Gök-mavililerin şampiyonluk turu sırasında binlerce Taraftarın sokaklara döküldüğü kimisinin de balkonlarından bu sevince orta olduğu gözlendi.

Avrupa Şampiyonu İtalya Milli Takımı, Roma caddelerinde şampiyonluk turu attı
Avrupa Şampiyonu İtalya Milli Takımı, Roma caddelerinde şampiyonluk turu attı
Avrupa Şampiyonu İtalya Milli Takımı, Roma caddelerinde şampiyonluk turu attı
Avrupa Şampiyonu İtalya Milli Takımı, Roma caddelerinde şampiyonluk turu attı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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