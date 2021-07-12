Avrupa Şampiyonu İtalya evine döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa Şampiyonu İtalya evine döndü

Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

Otel önünde bekleyen taraftarlar Futbolcuları taşıyan otobüsün gelişi İtalya Milli Takım Kaptanı Chiellini'nin, elinde kupa ve kafasında kral tacıyla otobüsten inişi Futbolcuların otele girişi ROMA - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonu (EURO 2020) İtalya Milli Takımı, şampiyonluk kupasıyla...

Otel önünde bekleyen taraftarlar

Futbolcuları taşıyan otobüsün gelişi

İtalya Milli Takım Kaptanı Chiellini'nin, elinde kupa ve kafasında kral tacıyla otobüsten inişi

Futbolcuların otele girişi

ROMA - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonu (EURO 2020) İtalya Milli Takımı, şampiyonluk kupasıyla birlikte başkent Roma'ya geldi.

Avrupa Şampiyonu İtalya evine döndü
Avrupa Şampiyonu İtalya evine döndü
Avrupa Şampiyonu İtalya evine döndü
Avrupa Şampiyonu İtalya evine döndü
Avrupa Şampiyonu İtalya evine döndü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

8 yıl önce atılan tweet gündem oldu! EURO 2020 finalinde İtalya'nın İngiltere'yi penaltılarla eleyeceğini bilmiş
8 yıl önce atılan tweet gündem oldu! EURO 2020 finalinde İtalya'nın İngiltere'yi penaltılarla eleyeceğini bilmiş
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finali
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finali
EURO 2020'nin normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupanın sahibi oldu.
EURO 2020'nin normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupanın sahibi oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fahrettin Koca Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Sezen Aksu İlyas Tetik Acun Ilıcalı
Spor Balotelli Fatih Terim Metin Oktay Alper Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avrupa Şampiyonu İtalya evine döndü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 10:03:54. #1.15#

title