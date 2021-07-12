Avrupa Şampiyonu İtalya evine döndü
Otel önünde bekleyen taraftarlar Futbolcuları taşıyan otobüsün gelişi İtalya Milli Takım Kaptanı Chiellini'nin, elinde kupa ve kafasında kral tacıyla otobüsten inişi Futbolcuların otele girişi ROMA - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonu (EURO 2020) İtalya Milli Takımı, şampiyonluk kupasıyla...
Otel önünde bekleyen taraftarlar
Futbolcuları taşıyan otobüsün gelişi
İtalya Milli Takım Kaptanı Chiellini'nin, elinde kupa ve kafasında kral tacıyla otobüsten inişi
Futbolcuların otele girişi
ROMA - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonu (EURO 2020) İtalya Milli Takımı, şampiyonluk kupasıyla birlikte başkent Roma'ya geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin