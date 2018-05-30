Avrupa Şampiyonu Hokeycilerden Emniyet Müdürüne Ziyaret

Avrupa Şampiyonu olan Gaziantep Polisgücü Hokey Kulübü kadın ve erkek takımları, Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ı ziyaret etti.

Avrupa Hokey Federasyonu tarafından, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 'Euro Hockey Club Challenge lll, Women 2018' ve Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 'Euro Hockey Club Challenge lll, Men 2018' olarak gerçekleştirilen Avrupa Şampiyon Kulüpler Açık Alan Hokey Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarılı şekilde temsil ederek kupayı kazanan Gaziantep Polisgücü Hokey Kulübü kadın ve erkek takımları, Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ı ziyaret etti. Şampiyona hakkında Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'a bilgiler veren Başkan Mehmet Kaplan elde edilen başarıların küçümsenemeyecek kadar büyük olduğunu ifade etti. Kaplan Şubat ayında Prag'da kapalı alan hokey şampiyonluğu sonrasında sadece Polisgücü Erkek Hokey takımının değil, aynı zamanda Türkiye'ninde Avrupa Hokey camiasında süper lige yükseldiğini ifade ederek, "Kadın ve Erkek takımlarımız Avrupa Şampiyonluğunu kazanarak ülkemize iki şampiyonluk kupası getirdiler. Şubat ayında Prag'da katıldığımız kapalı alan erkek hokey şampiyonasında da ülkemizin EuroHockeyIndoor Club Trophy ligine, yani hokeyin Avrupa'daki süper ligine yükselmesini sağladık. 8 Şubat-10 Şubat 2019 tarihleri arasında Hırvatistan'da Avrupa hokey Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek olan ve Avrupa'nın hokey alanındaki süper ligi Euro Hockey Indoor Club Trophy'e katılacağız. 2019 Şubat ayında gerçekleştirilecek olan Euro Hockey Indoor Club Trophy'de ki rakiplerimiz de belli oldu. İngiltere, Danımarka, Fransa, İspanya, Polonya, Çekya ve Hırvatistan gibi ülkelerin en güçlü takımlarıyla Gaziantep Polisgücüspor Kapalı Alan Erkek Hokey Takımı karşılaşacak. Bu maçlarla ilgili hazırlıklarımız sürüyor. Şubat ayında ki hedefimiz de Euro Hockey Indoor Club Trophy'de tahta oturmak ve süper lig şampiyonluğunu elde etmek. Bunun için inançlıyız, kararlıyız ve ülkemiz adına böyle bir şampiyonluğu istiyoruz. Bunu başaracak olan elbette Gaziantep'in öz çocukları. Hepsi inançlı ve hepsi bu konuda kararlıdır" dedi.

"Türkiye'nin ve Polis Teşkilatının Gururu Oldunuz"

Şampiyon hokeycileri, antrenörleri ve Gaziantep Polisgücü Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan ile yönetim kurulu üyelerini makamında ağırlayan Emniyet Müdürü Karaduman, Avrupa Şampiyonası'nda hem kadın hem de erkek hokey takımlarının şampiyon olmasından dolayı gurur duyduğunu söyledi. Karaduman, "Sizler Viyana ve Kopenhag'da sadece Gaziantep'in değil tüm Türkiye'yi temsil ettiniz. Zorlu rakiplerinizi geride bırakarak İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağını göndere çektirmeniz milletimiz için gurur verici. Polisgücü adını taşıyan İki takımımızın da Avrupa Şampiyonu olması takdire şayan bir başarı ve bu başarıda emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Sizler 'Hokeyin Sultanları' ve 'Hokeyin Kaplanları' olarak Türk milletinin ve polis teşkilatının gurur kaynağı oldunuz. Diğer taraftan kapalı alan hokey şampiyonasında da ülkemizin Avrupa Hokey Süper ligi olan Euro Hockey Indoor Club Trophy ligine yükselmesini sağlayarak önemli bir başarıya imza attınız. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Bundan sonraki süreçte de sizlere desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Madalyayı Karaduman'a hediye ettiler

Şampiyonaya gitmeden önce Emniyet Müdürü Karaduman'a şampiyonluk sözü verdiklerini ve sözlerini tutarak Avrupa'dan iki şampiyonluk kupası ile döndüklerini ifade eden hokeyciler, şampiyonada aldıkları şampiyonluk madalyasını da Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'a hediye etti. - GAZİANTEP