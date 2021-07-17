Avrupa Şampiyonu Hemşehrimiz Altuğ Demir
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Avrupa Şampiyonu Hemşehrimiz Altuğ Demir

Avrupa Şampiyonu Hemşehrimiz Altuğ Demir
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Ülkemizi kick boks branşında en iyi şekilde temsil eden Avrupa Şampiyonu hemşehrimiz Altuğ Demir için İtalya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası öncesi kendisine moral olması amacıyla Ambarköy önünde karşılama ve araç konvoyu yapılacaktır.

Ülkemizi kick boks branşında en iyi şekilde temsil eden Avrupa Şampiyonu hemşehrimiz Altuğ Demir için İtalya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası öncesi kendisine moral olması amacıyla Ambarköy önünde karşılama ve araç konvoyu yapılacaktır. Tüm ilçe halkımız davetlidir.

18 Temmuz Pazar (Yarın)

Kaynak: Habermetre

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