Avrupa Şampiyonu Hemşehrimiz Altuğ Demir

Ülkemizi kick boks branşında en iyi şekilde temsil eden Avrupa Şampiyonu hemşehrimiz Altuğ Demir için İtalya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası öncesi kendisine moral olması amacıyla Ambarköy önünde karşılama ve araç konvoyu yapılacaktır.