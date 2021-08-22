Avrupa şampiyonu halterci Yasin Erdoğan'ın evinde madalya sevinci

Polonya'nın Ciechanow kentinde devam eden Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda milli halterci Yasin Erdoğan'ın Avrupa şampiyonu olması Kahramankazan'daki evinde büyük sevinçle karşılandı.

Polonya'nın Ciechanow kentinde devam eden Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda milli halterci Yasin Erdoğan'ın Avrupa şampiyonu olması Kahramankazan'daki evinde büyük sevinçle karşılandı.

Kahramankazan Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan 44 yaşındaki baba Mahmut Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl önce katıldığı şampiyonada sakatlık geçiren oğlunun asla pes etmediğini söyledi.

Yasin'in sözünde durduğunu ve elde ettiği başarıdan dolayı ailesi olarak mutlu olduklarını belirten Erdoğan, "Yasin, Avrupa'da İstiklal Marşı'mızı dinletti, al bayrağımızı dalgalandırdı. Bir baba olarak daha ne isteyeyim. Oğlumun yetişmesinde, bu başarıyı elde etmesinde emeği geçen başta hocaları olmak üzere herkesten Allah razı olsun. Çok mutluyuz, onur duyduk." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, oğlunun şampiyon olduğu haberini alınca gözyaşlarını tutamadığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Oğlumun haltere karşı ayrı bir ilgisi ve sevgisi var. Başaracağına bütün kalbiyle inanmıştı. 'Baba bu iş olacak, o kürsüye çıkacağım, o madalyayı alacağım' diyordu. Çok çalıştı ve başardı. Boş vakitlerinde bile hep haltere gidiyordu. Ama derslerini de hiç aksatmadı. Sadece ailesine değil, bütün Türkiye'ye bu gururu yaşattı."

Anne Dönüş Erdoğan da oğlunun başarısından dolayı çok mutlu olduğunu ve onunla gurur duyduğunu söyledi.

Kahramankazan Belediyespor Kulübü Başkanı Altuğ Özcü de Yasin'i kısa zamanda elde ettiği bu başarından dolayı kutladığını kaydetti.

17 yaş altı erkekler 55 kiloda Yasin Erdoğan koparmada 100 kilo ile altın, silkmede 119 kilo gümüş, toplamda 219 kilo ile Avrupa şampiyonu olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş