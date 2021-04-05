Avrupa şampiyonu halterci Muhammed Furkan Özbek: "Benim için unutulmaz bir yarışmaydı"
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Avrupa şampiyonu halterci Muhammed Furkan Özbek: "Benim için unutulmaz bir yarışmaydı"

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Avrupa şampiyonu halterci Muhammed Furkan Özbek: 'Benim için unutulmaz bir yarışmaydı'

Rusya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazanan milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, "Benim için muazzam, unutulmaz bir yarışmaydı.

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Rusya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazanan milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, "Benim için muazzam, unutulmaz bir yarışmaydı." dedi.

Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli halterci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Benim için muazzam, unutulmaz bir yarışmaydı. Mutluluğumu kelimelere dökemiyorum." diye konuştu.

Muhammed Furkan Özbek, "Antrenörlerim, takım arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ve federasyon başkanımız Tamer Taşpınar'a desteklerini esirgemedikleri için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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