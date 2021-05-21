Avrupa şampiyonu güreşçi Anıl Berkan Kılıçsallayan memleketinde coşkuyla karşılandı

Kuzey Makedonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda altın madalya kazanan Anıl Berkan Kılıçsallayan, memleketi Kahramanmaraş'ta coşkuyla karşılandı.

Kuzey Makedonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda altın madalya kazanan Anıl Berkan Kılıçsallayan, memleketi Kahramanmaraş'ta coşkuyla karşılandı.

Kahramanmaraş Havalimanı'nda arkadaşlarının tezahüratlarıyla karşılanan Anıl Berkan'a ailesi, yakınları ve sporcu arkadaşları büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Milli sporcu, havalimanındaki karşılama programın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyaret etti.

Anıl Berkan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Şampiyon olduğu için gururlu olduğunu belirten milli sporcu, "Başkanımız sağ olsun bizi sık sık aradı, kontrol etti, motivesini verdi. Çok şükür şampiyonluğu aldık. Şehrimize geldik. Madalyalı şehrimize altın madalyayı getirdik." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de milli güreşçinin hem memleketini hem de ülkesini gururlandırdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ben doğrusu Anıl'ın Avrupa şampiyonu olup altın madalya getireceğine emindim. Sağ olsun oda bizi mahcup etmedi. Anıl kardeşimizin yolu açık olsun. Önü açık. Anıl'dan sürekli madalya ve şampiyonluk bekliyoruz. Güreş bizim ülkemizin en önemli spor dallarından biri. Geleneksel sporumuz. Şehrimizin de geleneksel sporu. Şehrimiz adına da bu alanda şampiyonluk getirmiş olması bizi son derece gururlandırdı. Biz her zaman kendisinin arkasında olacağız, destek vereceğiz. Anıl da inşallah madalyaları çoğaltacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün