Avrupa Şampiyonu Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü

Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı Alanya'da oynanan EuroHockey Club Challenge III 2019 Men karşılaşmalarındaki final maçında rakibi Macaristan'ın Soroksri-Olcote HC Takımı karşısında maçı 6-0'lık skorla kazanarak namağlup unvanla Avrupa Şampiyonu oldu.

Avrupa Şampiyonluk kupasını Türkiye adına 82 milyon için aldıklarını ve şampiyonluğu Türkiye'ye armağan ettiklerini ifade eden Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, "Bizlere bu gururu yaşatan sporcularımızı kutluyorum" dedi.

Alanya'da düzenlenen EuroHockey Club Challenge III 2019 Menşampiyonu namağlup unvanla Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü oldu. Final maçında Macaristan'ınSoroksri -Olcote HC Takımını 6-0'lık skorla mağlup eden Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey takımı namağlup unvanını koruyarak şampiyonluk kupasını kazandı. Sporcuların büyük özveri gösterdiğini ve şampiyonaya iyi hazırlandıklarını ifade eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, "Çok mutluyuz. Gurur duyuyoruz. Bugün söz verdiğimiz gibi Avrupa Şampiyonluk Kupasını Türkiye adına kazandık. Büyük öz verilerle çalışan ve bizlere bu coşkuyu yaşatan sporcularımıza teknik heyetimize, hocalarımıza teşekkür ediyorum. Avrupa Şampiyonluğu kupasını Türkiye adına, 82 milyon vatandaşımız adına aldık. Kupayı Türkiye'ye armağan ediyoruz. Bundan sonra da uluslararası arenada kulübümüz gerek Gaziantep'i gerekse ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam edecektir. Bizlere destek veren başta Gaziantep yerel ve ulusal basını olmak üzere herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Organizasyonda büyük emekleri bulunan ve kendisi de Gaziantepli olan Türkiye Hokey Federasyonu Başkanımız Sadık Karakan'ın şahsında bütün federasyon ailesine ve Alanya'da kapılarını bizlere açarak organizasyon ve şampiyonanın başarıyla yürütülmesini sağlayan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Alanya Gençlik Spor Müdürü Erdal Tamrak. Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Avrupa Şampiyonluk Kupasını düzenlenen törenle alan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Erkek Hokey takımı mutluluklarını birbirleriyle kucaklaşarak paylaşırken, müzik eşliğinde hep birlikte Gaziantep şarkılarıyla adeta coştu. Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan da kulüp başkanı Mehmet Kaplan ve sporcuları kutlayarak başarılar diledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA