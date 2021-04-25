Avrupa şampiyonu Ferhat Arıcan: "Olimpiyatlarda da madalya alarak ülkeme tarihi bir ilki yaşatmak istiyorum"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa şampiyonu Ferhat Arıcan: "Olimpiyatlarda da madalya alarak ülkeme tarihi bir ilki yaşatmak istiyorum"

Avrupa şampiyonu Ferhat Arıcan: 'Olimpiyatlarda da madalya alarak ülkeme tarihi bir ilki yaşatmak istiyorum'
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda paralel bar aletinde altın madalya kazanan milli sporcu Ferhat Arıcan, "Olimpiyatlar için şimdi daha çok çalışma zamanı. Olimpiyatlarda da madalya alarak ülkeme tarihi bir ilki yaşatmak istiyorum.

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda paralel bar aletinde altın madalya kazanan milli sporcu Ferhat Arıcan, "Olimpiyatlar için şimdi daha çok çalışma zamanı. Olimpiyatlarda da madalya alarak ülkeme tarihi bir ilki yaşatmak istiyorum." dedi.

Avrupa şampiyonu Ferhat Arıcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen şampiyonada altın madalya kazandığı için mutluluk duyduğunu söyledi.

Şampiyonada elde ettiği birinciliğin temmuz ayında yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde kendisine moral olduğunu dile getiren milli sporcu, şöyle konuştu:

"Avrupa Şampiyonası'nda paralel bar aletinde altın madalya kazandım. Bu dört ay içinde kazandığım ikinci Avrupa şampiyonluğu oldu. Buraya gelmeden önce Avrupa şampiyonluğu unvanımı korumak istiyordum ve başardım. Şimdi önümde olimpiyatlar var, bu başarı olimpiyatlar öncesi motivasyonumu çok artırdı. Olimpiyatlar için şimdi daha çok çalışma zamanı. Olimpiyatlarda inşallah madalya alarak ülkeme tarihi bir ilki yaşatmak istiyorum."

Ferhat Arıcan, Mersin'de düzenlenen 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda da paralel bar aletinde altın madalya kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli cimnastikçi Ferhat Arıcan Avrupa şampiyonu oldu
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli cimnastikçi Ferhat Arıcan Avrupa şampiyonu oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Şallı Hande Erçel Ebru Gündeş Demet Akalın
Spor Diego Fatih Terim Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avrupa şampiyonu Ferhat Arıcan: "Olimpiyatlarda da madalya alarak ülkeme tarihi bir ilki yaşatmak istiyorum" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 19:02:10. #1.14#

title