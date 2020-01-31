Avrupa şampiyonu engelli yüzücüye Vali'den ödül

31.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:59

BELARUS'ta düzenlenen Ulusal Açık Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre kelebek stilde altın madalya kazanarak, Avrupa şampiyonu olan engelli sporcu Rahmi Ersoy, Yozgat Valisi Kadir Çakır'ı ziyaret etti. Ersoy, "Önümüzde İtalya ve Tokyo'da düzenlenecek olan yarışlar var. Azimle çalışacağım" dedi.

Yozgat'ta 2004 yılında geçirdiği trafik kazasında sağ kolunu kaybeden Rahmi Ersoy, yüzmede gösterdiği azim ve başarı ile örnek oldu. Rahmi Ersoy, 24 Ocak'ta Belarus'un başkenti Minks'te düzenlenen Ulusal Açık Paralimpik Avrupa Şampiyonası'nda 100 metre kelebek sitilde altın madalya kazandı. Ersoy ayrıca ilk kez giydiği milli takım forması ile 50 metre ve 100 metre serbest stilde de Avrupa 2'ncisi oldu.

Kaynak: DHA