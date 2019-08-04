Avrupa şampiyonu Buse Naz yeni madalyalar istiyor

2019 Avrupa Oyunları'nda boksta altın madalya kazanan tek Türk sporcu Buse Naz Çakıroğlu, kariyerine yeni şampiyonluklar eklemeyi hedefliyor.

İspanya'da 22 Ağustos-1 Eylül'de gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde sürdüren Buse Naz'ın kariyerinde Avrupa (2018), Avrupa Oyunları (2019), Avrupa Birliği Ülkeleri (2017) ve Türkiye şampiyonluğu (2014, 2016, 2018) bulunuyor.

Milli sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altın madalya aldığı 2019 Avrupa Oyunları'nı değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir yıl öncesinde Avrupa Oyunları için vize almıştım. Bir yıldır çok ağır bir şekilde antrenmanlara devam ediyoruz. Hedefim gidip final oynamak, altın madalyayı almaktı. Bunu başardım. Doğru çalışma yaptığım için çok mutluyum. Bizim için güzel ve anlamlı bir başarı. 2020 için çok önemli bir ışık oldu diyebilirim."

Avrupa Oyunları'nın ardından çalışmalarına tekrar başladığını anlatan Fenerbahçe Kulübünün sporcusu, önlerinde Avrupa Şampiyonası'nın bulunduğuna işaret etti.

Türkiye'nin Avrupa Oyunları'nda iki altın madalya kazandığını hatırlatan Buse Naz, "Bu madalyalardan biri judoda kazanıldı. Bir diğerini de boks branşı olarak biz kazandık. Bununla birlikte kariyerimde 3 Avrupa şampiyonluğu var. Bu, 2020 için büyük bir umut oldu. Önümüzdeki Avrupa ve Dünya Şampiyonası ile 2020'de yapılacak Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya almak istiyorum. Umutluyum, çalışmalara devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Buse Naz Çakıroğlu'nun antrenörü Nazım Yiğit ise 23 yaşındaki sporcu ile 11 yıldır çalıştığını belirtti.

Avrupa Oyunları'na yaklaşık bir yıl hazırlandıklarını anlatan Yiğit, "İyi bir kamp döneminden sonra çok şükür şampiyon olduk. Rakiplerimizin hepsinin dünyada derecesi vardı. Altın madalya almak bize nasip oldu. Buse'nin özel bir yeteneği var. Dövüşü farklı, güzel boks yapıyor. Önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya almayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA