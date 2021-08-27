Avrupa Şampiyonu Burcu, çiçeklerle karşılandı
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Avrupa Şampiyonu Burcu, çiçeklerle karşılandı

Avrupa Şampiyonu Burcu, çiçeklerle karşılandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Polonya'da düzenlenen Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden ve Avrupa Şampiyonu olan Aydınlı Burcu İldem Gerçekden, havaalanında coşkuyla karşılandı.

Polonya'da düzenlenen Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden ve Avrupa Şampiyonu olan Aydınlı Burcu İldem Gerçekden, havaalanında coşkuyla karşılandı.

Polonya'nın Ciechanow kentinde düzenlenen Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Burcu İldem Gerçekden, büyük başarı elde etti. U15 71 kiloda mücadele eden Burcu İldem Gerçekden, koparmada 81 kilo ile altın, silkmede 96 kilo ile gümüş, toplamda 181 kilo ile Avrupa Şampiyonu oldu. 'Terminatör' lakaplı Gerçekden, elde ettiği başarıyla hem ülkeye hem de Aydın'a büyük gurur yaşattı.

Şampiyonanın ardından evine dönen Aydınlı Burcu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve ailesi tarafından Adnan Menderes Havaalanı'nda coşkuyla karşılandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aydın Spor Hizmetleri Müdürü Hamide Ercan tarafından takdim edilen çiçeği alan başarılı sporcu büyük mutluluk yaşadı. Avrupa şampiyonu olduğu için sevinçli olduğunu belirten Gerçekden, "Hedefim olimpiyatlar, bu hedefe doğru emin adımlarla ilerliyorum. Beni karşılamaya gelen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Avrupa Şampiyonu Burcu, çiçeklerle karşılandı
Avrupa Şampiyonu Burcu, çiçeklerle karşılandı
Avrupa Şampiyonu Burcu, çiçeklerle karşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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