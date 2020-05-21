Avrupa şampiyonu, bisikletiyle ihtiyaç sahiplerine yardım taşıyor KONYA'da milli bisikletçi Ahmet Örken, koronavirüs salgınında, ihtiyaç sahibi ailelere bisikletiyle yardım götürüyor.

KONYA'da milli bisikletçi Ahmet Örken, koronavirüs salgınında, ihtiyaç sahibi ailelere bisikletiyle yardım götürüyor. Şampiyonalar kazandığında bile, yardımları ulaştırdığı ailelerin çocuklarının heyecanına şahit olduğundan daha mutlu olmadığını söyleyen Örken, "Bisikletimle ihtiyaç sahibi ailelere yardımları ulaştırıyorum. Birçok şampiyona kazandım ama, yardım götürdüğüm çocukların heyecanını görmek dünyalara bedel. Ben de yetim büyümüş biri olarak bu mutluluğun, bu sevincin ne kadar büyük olduğunu yaşayarak öğrendiğim için biliyorum" dedi.

Bisiklet sporunda Avrupa Şampiyonu ve Dünya 5'incisi olan milli bisikletçi Ahmet Örken, koronavirüs salgını nedeniyle yarışlara ara verilmesini fırsata çevirip, memleketi Konya'da ihtiyaç sahibi ailelere, bisikletiyle yardım götürüyor. Malezya'nın Team Sapura Cycling takımında kariyerini sürdüren Ahmet Örken, Hayatı Paylaşanlar Derneği'nin belirlediği ihtiyaç sahibi ailelere, hayırseverlerin yardımlarını ulaştırıyor. Antrenmanlarından arta kalan zamanda bisikletiyle yardım taşıdığını anlatan Ahmet Örken, "Küresel bir salgınla mücadele ediyoruz. Bu sebeple herkesin hayat şartı zorlaştı. Kimi insan işsiz kaldı kimi insan işini yapamaz hale geldi. Sadece bisiklet sporu değil, tüm spor camiası da etkilendi. Olimpiyatlarla birlikte bütün yarışlar, müsabakalar 1 yıl ertelendi. Bu sebepten dolayı, çalışmalarım ve antrenmanlarım dışında evde daha çok vakit geçirme imkanı buluyorum. Bu boş vakitlerimi de ihtiyaç sahibi insanlara yardım ulaştırarak kullanıyorum. İhtiyaç sahibi insanların, bu dönemde çok daha fazla yardıma ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Ben de bu şekilde yardım ediyorum" dedi.

'ŞAMPİYONALAR KAZANDIĞIMDA BİLE BU KADAR MUTLU OLMAMIŞTIM'İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının mutluluğuna şahit olmanın kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Örken, şunları söyledi:

"Hayırseverlerin ulaştırmış olduğu yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bir bisikletçi olarak bisikletimle ailelere yardımları ulaştırıyorum. Boş zamanlarımı bu şekilde değerlendiriyorum. Bu gerçekten mutluluk verici bir duygu. Ben de yetim büyümüş biri olarak, bu mutluluğun, bu sevincin ne kadar büyük olduğunu yaşayarak öğrendiğim için biliyorum. Hayırseverlere de çok teşekkür ediyorum. Yardımları bisikletimle dağıtıyorum. Çünkü dar sokaklarda daha kullanışlı ve hızlı olabiliyor. En yakın markete gidip, alışverişimizi yapıp daha sonra da dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Özellikle çocukların mutluluğu, o gözlerindeki gülüş beni bu işe bağlamış oluyor. Çocukların mutluluğunu görmek dünyalara bedel diyebilirim. Çünkü o gülüşleri, mutlulukları ve heyecanlarına şahit olmak bizleri çok mutlu ediyor. Ben çok farklı heyecanlar da yaşıyorum. Yarış sırasında ya da yarış kazandığımız zaman ama bu çocukların heyecanı, mutluluğu çok daha farklı bir duygu. Kendimi çok iyi hissediyorum o çocukların mutluluğunu görünce. Bu da dünyalara bedel bir duygu."

Kaynak: DHA