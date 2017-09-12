Avrupa Şampiyonu Aşantuğrul Çiçeklerle Karşılandı

Makedonya'da düzenlenen Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası full contact final müsabakasında şampiyon olan milli sporcu Adem Aşantuğrul, memleketi Ağrı'da çiçeklerle karşılandı.



Ağrı otobüs terminalinde, Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde Şube Müdürü Cemil Budak, Personel Şube Müdürü Mehmet Koçoğlu ile ailesi ve arkadaşlarınca karşılanan Aşantuğrul'a, çiçek takdim edildi.



Babası Mehmet Aşantuğrul tarafından boynuna madalyası ve Türk bayrağı asılan Aşantuğrul, araç konvoyu eşliğinde Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne geldi.



Aşantuğrul, burada yaptığı konuşmada, Avrupa şampiyonu olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.



Şampiyonaya çok iyi hazırlandığını dile getiren Aşantuğrul, şöyle konuştu:



"İlimizi ve ülkemizi Makedonya'da temsil ettiğim için çok mutluyum. Kısa sürede Avrupa şampiyonluğu başarısını elde ettim. Bu başarıda emeği geçen antrenörüme, maddi ve manevi desteklerinden dolayı İl Müdürümüz Aziz Sinan Alp'e çok teşekkür ederim. Çalışma tempomu artırıp dünya şampiyonasına ve olimpiyatlara katılmayı hedefliyorum."



Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp ise başarısından dolayı milli sporcu Aşantuğrul'u ve antrenörü Hüseyin Oflaz'ı kutladı.



Avrupa şampiyonluğunun herkesi gururlandırdığını belirten Alp, "Bugün mutlu bir gün yaşıyoruz. 02-09 Eylül 2017 tarihleri arasında Makedonya'nın Üsküp kentinde yapılan Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonasında ülkemizi, ilimizi temsil eden sporcumuz Adem kardeşimiz altın madalyanın sahip oldu. Sporcumuzu ve antrenörümüzü tebrik ediyoruz. İlimiz için güzel bir başarı ve başarının devamını diliyoruz. Darısı diğer genç kardeşlerimizin başına." diye konuştu.