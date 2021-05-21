SPOR Avrupa şampiyonu Anıl Kılıçsallayan'a memleketinde coşkulu karşılama
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SPOR Avrupa şampiyonu Anıl Kılıçsallayan'a memleketinde coşkulu karşılama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Avrupa şampiyonu Anıl Kılıçsallayan'a memleketinde coşkulu karşılamaÖmer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- Kuzey Makedonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rus rakibini tuşla yenerek Avrupa Şampiyonu olan Anıl Kılıçsallayan, memleketi Kahramanmaraş'ta coşkuyla karşılandı.

Avrupa şampiyonu Anıl Kılıçsallayan'a memleketinde coşkulu karşılama

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- Kuzey Makedonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rus rakibini tuşla yenerek Avrupa Şampiyonu olan Anıl Kılıçsallayan, memleketi Kahramanmaraş'ta coşkuyla karşılandı. Şampiyon sporcu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından altınla ödüllendirildi.

Çarşamba günü yapılan final müsabakasında Avrupa şampiyonu olarak Türkiye'ye altın madalya kazandıran Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Anıl Kılıçsallayan, Kahramanmaraş Havaalanı'nda ailesi ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Burada omuzlara alınan Kılıçsallayan, daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne geçerek Başkan Güngör'ü ziyaret etti. Şampiyonu çiçekle karşılayan Güngör, daha sonra Anıl Kılıçsallayan'a altın hediye etti.

"BİZİ GURURLANDIRDI"

Şampiyonu tebrik eden Başkan Hayrettin Güngör, Anıl'ın çok başarılı bir sporcu olduğunu ve ondan altın madalyayı beklediklerini söyledi. Güngör, "Doğrusu ben çok emindim Anıl'ın Avrupa şampiyonu olacağına ve altın madalya getireceğine. Sağ olsun o da bizi mahcup etmedi. Anıl kardeşimizin yolu açık olsun, ondan sürekli madalya ve şampiyonluk bekliyoruz. Tabii güreş bizim en önemli spor dallarından biri ve geleneksel sporumuz. Şehrimiz adına da bu alanda şampiyonluk getirmiş olması bizi son derece gururlandırdı. Bir finalde tuş yaparak şampiyon oldu ve Kahramanmaraşlıya da bu yakışır. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz. Biz her zaman kendisinin arkasındayız ve destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"MADALYALI ŞEHRİME MADALYA KAZANDIRDIM"

Anıl Kılıçsallayan ise Kuzey Makedonya'da Türkiye'ye altın madalya kazandırıp İstiklal Marşı'nı okuttuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Hayrettin Güngör Başkanım tüm süreçte beni arayarak ekibimize ve bana ciddi moral ve motivasyon sağladı. Bugünkü karşılamadan da çok duygulandım. Ailem de çok heyecanlıydı, final heyecanını ben de yaşadım. Ama hamdolsun Kahramanmaraş'a, madalyalı şehrime bir madalya daha kazandırmanın gururunu yaşıyorum" dedi.

SPOR Avrupa şampiyonu Anıl Kılıçsallayan'a memleketinde coşkulu karşılama
SPOR Avrupa şampiyonu Anıl Kılıçsallayan'a memleketinde coşkulu karşılama
SPOR Avrupa şampiyonu Anıl Kılıçsallayan'a memleketinde coşkulu karşılama
SPOR Avrupa şampiyonu Anıl Kılıçsallayan'a memleketinde coşkulu karşılama
SPOR Avrupa şampiyonu Anıl Kılıçsallayan'a memleketinde coşkulu karşılama
SPOR Avrupa şampiyonu Anıl Kılıçsallayan'a memleketinde coşkulu karşılama
SPOR Avrupa şampiyonu Anıl Kılıçsallayan'a memleketinde coşkulu karşılama
SPOR Avrupa şampiyonu Anıl Kılıçsallayan'a memleketinde coşkulu karşılama
SPOR Avrupa şampiyonu Anıl Kılıçsallayan'a memleketinde coşkulu karşılama
SPOR Avrupa şampiyonu Anıl Kılıçsallayan'a memleketinde coşkulu karşılama
SPOR Avrupa şampiyonu Anıl Kılıçsallayan'a memleketinde coşkulu karşılama
SPOR Avrupa şampiyonu Anıl Kılıçsallayan'a memleketinde coşkulu karşılama
SPOR Avrupa şampiyonu Anıl Kılıçsallayan'a memleketinde coşkulu karşılama
SPOR Avrupa şampiyonu Anıl Kılıçsallayan'a memleketinde coşkulu karşılama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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