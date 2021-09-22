Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımının Fizyoterapisti ADÜ'den - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımının Fizyoterapisti ADÜ'den

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımının Fizyoterapisti ADÜ'den

Hafta sonunda 2021 Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan ve büyük gurur yaşatan Ampute Milli Takımı şampiyonluğuyla milyonları sevindirirken Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) bu gururu iki kere yaşadı.

AYDIN (İHA) - Hafta sonunda 2021 Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan ve büyük gurur yaşatan Ampute Milli Takımı şampiyonluğuyla milyonları sevindirirken Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) bu gururu iki kere yaşadı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Günaydın'ın Fizyoterapistliğini yaptığı Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olurken, milyonları da şampiyonlukla sevindirdi. Yaşanılan milli sevincin çok büyük olduğunu ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Gaziler Günü gibi anlamlı bir günde gelen şampiyonluğun çok büyük vurur vesilesi olduğunu ifade ederek, "Tüm engelleri yıkarak, 6-0 gibi net bir skorla İspanya'yı yenip; üst üste 2. defa Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği olan Üniversitemiz Öğretim Üyesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Günaydın'ı da bu başarıya yaptığı katkılardan dolayı tebrik ediyorum" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Adnan Menderes Mustafa Şentop Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici
Spor Şenol Güneş Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Ali İhsan Su Boris Johnson
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımının Fizyoterapisti ADÜ'den - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 10:52:17. #1.11#