Avrupa şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı Tokat'ta coşkuyla karşılandı

TOKAT (AA) - Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı teknik heyet ve oyuncuları Tokat'a geldi.

Ampute Milli Futbol Takımı, eski Sigara Fabrikası önünde Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar tarafından karşılandı. Takım üyeleri, minibüsle şehir turu attıktan sonra Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Milli takım, meydanda Vali Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe ve İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum tarafından karşılandı.

Vali Balcı, sarıldığı milli takımın teknik direktörü Osman Çakmak ile diğer futbolcuları tebrik etti, ardından oyunculara çiçek verildi.

Daha sonra hazırlanan platforma çıkan milli futbolcular, İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Balcı, burada yaptığı konuşmada, Osman Çakmak ve ekibinin Türkiye'nin gururu olduğunu vurgulayarak, "Türk milletine haklı onur ve gurur yaşattılar. Sizden şunu öğrendim; yılmadan, yorulmadan, pes etmeden, yorgunluk göstermeden, azimle, şevkle çalışarak insanların elde edemeyeceği hiçbir şey yoktur." dedi.

Eroğlu da bayraklarını göndere çektiren, İstiklal Marşı'nı dinleten Ampute Milli Futbol Takımı'nı Tokat'ta ağırladıkları için mutlu olduklarını belirterek, ne kadar teşekkür etseler az geleceğini söyledi.

Osman Çakmak ise takımdaki herkesle gurur duyduğuna işaret ederek, "Memleketim Tokat'ta olmaktan dolayı da mutluyum. Avrupa'da bir numara olacaksa bu aslanlar neden olmasın. Çok mutluyum. Biz bedel ödedikçe ülke büyüyor. Hepimiz bir bedel ödüyoruz." ifadesini kullandı.

Balcı ve Eroğlu, Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularını altın ile ödüllendirdi.

Ardından vatandaşlar, Ampute Milli Futbol Takımı teknik ekibi ve futbolcularıyla fotoğraf çektirdi.