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Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı yurda döndü

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı yurda döndü

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez kupayı alan Ampute Futbol Milli Takımı yurda döndü.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez kupayı alan Ampute Futbol Milli Takımı yurda döndü.

Polonya'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen milli takım kafilesine, burada coşkulu karşılama yapıldı.

Çok sayıda basın mensubu, yetkililer ve sporcu ailelerinin yanı sıra yüzlerce kişi havalimanında karşılama için hazır bulundu.

Çiçekler ve alkışlarla karşılanan kafileye bando takımı da eşlik etti. Sporcuların çıkış anında konfetiler patlatılırken, oyuncuların mutluluğu dikkatlerden kaçmadı.

Marş, slogan ve bayraklarla sevgi gösterileri yapılan futbolcular, daha sonra kendileri için hazır bekleyen otobüsle havalimanından ayrıldı.

Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı yurda döndü

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı

 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finali

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finali

 Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
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