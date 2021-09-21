Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı Ankara'da
AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Spor
Esenboğa Havalimanı Ampute Futbol Milli Takımının alandan çıkışı Ampute Futbol Milli Takımının karşılanması ANKARA - Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez kupayı alan Ampute Futbol Milli Takımı Ankara'ya geldi.
ANKARA (AA) - Esenboğa Havalimanı
Ampute Futbol Milli Takımının alandan çıkışı
Ampute Futbol Milli Takımının karşılanması
ANKARA - Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez kupayı alan Ampute Futbol Milli Takımı Ankara'ya geldi.