Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı Ankara'da - Haberler Spor
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Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı Ankara'da

AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Spor

Esenboğa Havalimanı Ampute Futbol Milli Takımının alandan çıkışı Ampute Futbol Milli Takımının karşılanması ANKARA - Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez kupayı alan Ampute Futbol Milli Takımı Ankara'ya geldi.

ANKARA (AA) - Esenboğa Havalimanı

Ampute Futbol Milli Takımının alandan çıkışı

Ampute Futbol Milli Takımının karşılanması

ANKARA - Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez kupayı alan Ampute Futbol Milli Takımı Ankara'ya geldi.

Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı Ankara'da

Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı Ankara'da

Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı Ankara'da

Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı Ankara'da
AA / İbrahim Saykılı - Spor Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı

 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finali

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finali

 Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
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