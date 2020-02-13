Avrupa Şampiyonasını üçüncü tamamlayan milli güreşçiler yurda döndü

13.02.2020 17:29 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:32

İtalya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakalarını bir gümüş iki bronz madalya üçüncü olarak tamamlayan milli güreşçiler, yurda döndü.



İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde Türkiye 1 gümüş 2 bronz madalya 90 puan toplayarak, Rusya ve Azerbaycan'ın arkasından şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı. Grekoromen stildeki müsabakalarını tamamlayan milli güreşçiler Türk Hava Yolları'nın Roma'dan havalanan uçağıyla saat 15.30'da İstanbul'a döndü. Milliler İstanbul Havalimanı'nda sporcu arkadaşları ve yakınları tarafından çiçeklerle karşılandı.



Kerem Kamal: "Burada madalya kazanmak çok iyi bir başarı ama benim için asıl hedef olimpiyatlar"



Türkiye'yi 60 kg'da temsil eden ve gümüş madalyayla yurda dönen milli güreşçi Kerem Kamal havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Çok küçük bir hata sonucu 5-5'ten mağlup olarak Avrupa ikincisi oldum. Geçen yıl üçüncü olmuştum bu yıl ikinci oldum. İnşallah her yıl üzerine biraz daha koyarak en iyi sonucu almaya çalışıyorum. Burası bizim için önemli bir sınavdı. Benim için asıl önemli olan maç, Macaristan'ın Budapeşte kentinde yapılacak. Olimpiyat vize maçı. Her sporcunun hayali, benim de öyle. Burada madalya kazanmak çok iyi bir başarı ama benim için asıl hedef olimpiyatlar. İnşallah Budapeşte'de de finale kalıp olimpiyatlarada hem ülkemi hem kulübümü temsil etmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.



Cenk İldem: "Boş dönmediğimi için mutluyum"



97 kiloda bronz madalya kazanan Cenk İldem ise "2020'ye güzel bir başlangıç yaptık. Avrupa şampiyonalarında 7'inci madalyamı aldım. Burası benim için olimpiyatlar öncesi hazırlıklarda, eksiklerde çok önemliydi. Bizim hedefimiz olimpiyatlar olduğu için burası ara turnuvaydı. Burada bronz madalya alıp dünya sıralamasındaki puanımı üçüncü sıraya yükselttim. Bu seri başı olmak açısından önemli. Boş dönmediğimi için mutluyum "dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA