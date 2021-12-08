Avrupa Şampiyonasına katılan Tekerlekli Sandalye Erkek A Milli Takımı'na Kovid-19 engeli

İspanya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Avrupa Şampiyonasına katılan erkek A Milli Takımında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görülmesi üzerine şampiyonadan çıkarıldığı bildirildi.

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Antalya Open Turnuvası için kente gelen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Muaz Ergezen, AA muhabirine, İspanya'da düzenlenen ve 2 Aralık'ta başlayan Avrupa Şampiyonasına katılan erkek milli takımında önce bir sporcu ve teknik heyetteki bir kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını söyledi.

Daha sonra yapılan testlerde iki sporcunun daha testlerinin pozitif çıktığını, hepsinin karantinaya alındığını aktaran Ergezen, şöyle konuştu:

"Hemen yetkililerle temas kurduk. Maçlara çıkamadığımızdan dolayı alınan karar gereği hükmen mağlup sayıldık. Bu öngörülemeyen bir durumdu. Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonuyla (IWBF) temaslar kurarak bir alt lige düşmemizin önüne geçtik. Önümüzdeki yıl tekrar A liginde devam etmeyi garantilemiş olduk. Çok şükür devletimiz var. Büyük devlet olmanın gücünü sahada da görmüş olduk. Hemen Dışişleri Bakanımız ile temasa geçtik. Dün itibariyle testleri negatif olan 14 sporcumuzu Türkiye'ye getirdik. 18 kişilik bayan milli takımımız şampiyonaya devam ediyor."

Ergezen, Kovid-19'a yakalanan milli sporcu ve teknik heyet üyesinin ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve TBESF'in her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğunu vurgulayan Ergezen, "Kovid-19'u ağır geçiren bir arkadaşımız çok şükür yok. Zaten aşılarını olmuşlardı. Şu anda sağlık durumları iyi ama karantina durumları devam ediyor." diye konuştu.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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