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Avrupa Şampiyonası'ndan 2 Bronz Madalya

19-23 Şubat 2020 tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılan Ashihara Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular 2 bronz madalyayla Kayseri'ye döndüler.

26.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:32
Avrupa Şampiyonası'ndan 2 Bronz Madalya

19-23 Şubat 2020 tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılan Ashihara Şampiyonası'nda 'yi temsil eden sporcular 2 bronz madalyayla 'ye döndüler.


26 ülkeden 500'ü aşkın sporcunun mücadele ettiği Ashihara Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden sporculardan Ayşegül Kılıç veteran bayanlar kategorisinde +65 kiloda, Betül Aleyna Özdemir ise genç bayanlar kategorisinde 65 kg kiloda yaptığı mücadelelerde üçüncü olarak kürsüye çıktı.


Bronz madalya kazanan sporcular Ayşegül Kılıç ve Betül Aleyna Özdemir elde ettiği bu başarı ile Mayıs ayında yapılacak olan Ashihara Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi milli forma ile temsil edecekler.


Gençlik ve İl Müdürü Murat Eskici, Betül Aleyna Özdemir ile hem antrenör hem de sporcu olan Ayşegül Kılıç'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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