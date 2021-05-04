Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli cimnastikçi Elif Çolak'tan Konyaspor Kulübüne ziyaret
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Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli cimnastikçi Elif Çolak'tan Konyaspor Kulübüne ziyaret

Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli cimnastikçi Elif Çolak'tan Konyaspor Kulübüne ziyaret
Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Spor

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda gençler senkronize finalinde takım arkadaşı Sıla Karakuş ile gümüş, bireyselde de bronz madalya kazanan Elif Ceren Çolak, Konyaspor Kulübünü ziyaret etti.

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda gençler senkronize finalinde takım arkadaşı Sıla Karakuş ile gümüş, bireyselde de bronz madalya kazanan Elif Ceren Çolak, Konyaspor Kulübünü ziyaret etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Elif Ceren Çolak ziyarette yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı başta Konyaspor ailesi olmak üzere herkese teşekkür etti.

Türkiye'ye ilk kez böyle bir branşta madalya kazandırdıkları için mutlu olduğunu ifade eden Elif Ceren Çolak, şunları kaydetti:

"Biz çok çalıştık ve madalyayı bekliyorduk. Ayda üç kez Bolu'daki olimpik merkeze kampa gidiyorduk. Herkes bize çok inandı. Bize inananlar artınca biz de kendimize daha çok inandık. İnancımızın sonucu güzel oldu. Yılın sonunda dünya şampiyonası var. İnşallah orada da madalya almayı hedefliyoruz. Her sporcunun olduğu gibi olimpiyat hedefimiz var. 2024 yılındaki olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Madalya kazandığımızda o kadar mutlu oldum ki mutluluktan ağladım."

Antrenör Şükrü Alp Arı ise yaklaşık 5 aydır kamplara katıldıklarını belirterek, çalışmalarının karşılığını aldıklarını söyledi.

Pandemiden dolayı iki yıldır müsabakalara katılamadıklarını anlatan Arı, esas hedeflerinin 2024 Olimpiyat Oyunları olduğunu ancak Avrupa Şampiyonası'nın da kendileri için güzel bir başlangıç olduğunu kaydetti.

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Zahir Renklibay ise Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarı ile temsil eden Elif'i tebrik etti.

Elif'ten daha büyük başarılar beklediklerini anlatan Renklibay, "Gerçekten bizleri çok mutlu ettiniz. Ülkemiz adına ilk defa böyle bir başarı yakaladık. Bu başarıda Elif'in kulübümüzün sporcusu olması dolayısıyla ayrıca memnun olduk. Elif'e başarılarının devamını diliyoruz. Konyaspor Kulübü olarak destekçiniz olmaya her zaman devam edeceğiz. Her şeyin başında şüphesiz çalışmak geliyor. Şimdi Bronz madalya daha sonra altın madalya neden olmasın. Çalışmalarınız bu şekilde devam ettiği sürece altın madalyayı en kısa sürede ülkemize getireceğinizi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretin sonunda Renklibay, Elif Ceren Çolak ve antrenörü Şükrü Alp Arı'ya başarılarından dolayı altın ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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