Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Rıza Kayaalp'in!

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda Rıza Kayaalp, finalde Rus Vitalii Shchur'u 2-1 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

Grekoromen stilde daha önce 7 Avrupa şampiyonluğu bulunan 130 kiloda Rıza Kayaalp, ilk maçında geçen yıl Sırbistan'daki Avrupa şampiyonasında finalde yendiği Macar Balint Lam ile karşı karşıya geldi. Başarılı sporcu, rakibini 9-0 sayı tuşuyla geçerek çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde Georgi Chugoshvili ile mücadele eden Rıza Kayaalp, Belaruslu rakibini 5-0 yenerek adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Yarı finalde de Rumen Alin Alexuc Ciurariu'yu 4-0 mağlup eden milli sporcu, finalde Vitalii Shchur'un rakibi oldu. Rus rakibi karşısında baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 2-1 kazanan Kayaalp, kariyerinin 8. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu.

Rıza Kayaalp, bu şampiyonlukla beraber Hamza Yerlikaya'nın 8 Avrupa şampiyonluğu rekorunu da egale etti.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde altın madalya kazanan Rıza Kayaalp ile bronz madalya elde eden Ekrem Öztürk'ü tebrik etti.

Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından organize edilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde milli güreşçiler 1 altın ve 1 bronz madalya elde etti. 55 kiloda Ekrem Öztürk, Bulgar rakibi Nedyalko Petrov'u 12-4 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp ise Rus güreşçi Vitalii Shchur'u 2-1 yenerek altın madalya kazandı ve kariyerindeki 8. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Milli sporculara ilk tebrik Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan geldi.

Bakan Osman Aşkın Bak'ın tebrik mesajı şu şekilde:

"Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i ve 55 kiloda bronz madalya elde eden Ekrem Öztürk'ü tebrik ediyorum. Bu organizasyonda kürsünün en üst basamağına çıkarak İstiklal Marşımızı okutan ve 8. kez Avrupa Şampiyonu olan Rıza Kayaalp kardeşime kariyerinin devamında başarılar diliyorum. Bu başarıda emeği geçen antrenörleriz ile sporcularımızın ailelerini de kutluyorum."