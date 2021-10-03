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Avrupa Şampiyonası'na katılacak Genç Kadınlar Boks Milli Takımı belirlendi

AA / Özgür Alantor - Haberler | Spor
Avrupa Şampiyonası'na katılacak Genç Kadınlar Boks Milli Takımı belirlendi

Avrupa Şampiyonası'na katılacak Genç Kadınlar Boks Milli Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

KASTAMONU (AA) - Avrupa Şampiyonası'na katılacak Genç Kadınlar Boks Milli Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde 22 sporcu ile başlayan kampta, şampiyonaya katılacak sporcular belirlendi.

Sırbistan'da 13 Ekim'de başlayacak şampiyonada Türk milli takımını, 48 kiloda Nurselen Yalgettekin, 50 kiloda Nilay Yaren Çam, 52 kiloda Gamze Soğuksu, 54 kiloda Kevser Tütüncü, 57 kiloda Sıla Sürmeneli, 60 kiloda Berfin Polat, 63 kiloda Ece Asude Ediz, 66 kiloda Ayşe Doğan, 70 kiloda İlayda Sıla Yurttutan, 75 kiloda Sudenaz Kazan, 81 kiloda Senanur Kocaoğlu ve +81 kiloda Elif Meryem Usta temsil edecek.

Genç Kadınlar Milli Takımlar Başantrenörü Ayhan Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıkların oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Şampiyonadan beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Öz, "Şampiyonada 12 sıklette ülkemizi temsil edeceğiz. Sporcularımızın performansı çok iyi. Şampiyonadan 5 madalya bekliyoruz. İstiklal Marşı'mızı okutup, bayrağımızı göndere çektirmek istiyoruz." diye konuştu.

AA / Özgür Alantor - Spor Haberleri
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