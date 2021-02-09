Avrupa Şampiyonası'na katılacak 18 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı, Bolu'da kampa girecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Avrupa Şampiyonası'na katılacak 18 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı, Bolu'da kampa girecek

09.02.2021 13:17 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:21
Avrupa Şampiyonası'na katılacak 18 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı, Bolu'da kampa girecek

31 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde Konya'da düzenlenecek FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek 18 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı Bolu'da kampa girecek.

31 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde Konya'da düzenlenecek FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek 18 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı Bolu'da kampa girecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 19 Şubat Cuma günü toplanacak milliler, başantrenör Semih Soğuksu yönetiminde 26 Şubat Cuma gününe kadar Bolu'da kamp çalışmalarını gerçekleştirecek.

Ay-yıldızlıların kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ali Murat Acar (Bahçeşehir Koleji), Oğuzhan Göktepe, Samet Yiğitoğlu, Berat Berke Tunç, Elber Mirza Sucu, Kerem Kuthan Konan (Beşiktaş Icrypex), Necib Amer Rızvanoğlu (Darüşşafaka Tekfen), İbrahim Ethem Yılmaz (Empera Halı Gaziantep Basketbol), Eren Deniz, Göktuğ Efe Güçoğlu (Fenerbahçe Beko), Efe Mert Şekeroğlu (Galatasaray), Ege Tan Yıldızoğlu (Mersin BBGSK), Karahan Tuan Efeoğlu, Tolga Kay, Zekeriya Yiğit Tekin, Haktan Yavaş (Nadir Gold İstanbul Basket), Efe Vatan (Orion), Arda Duraklar, Mustafa Faruk Yerkazanoğlu, Umut Aslan Yıldız (Ö.Gelişim Koleji), Kaan Tunç, Berk Kağan Tiryaki (TED Ankara Kolejliler), Başar Şener, Berke Büyüktuncel, Ege Demir, Cumali Sunay Davarcı (TOFAŞ), İsmet Öztürk (Türk Telekom), Yiğit Hamza Mestoğlu (UCAM Murcia), Efe Tahmaz (Partizan)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Mustafa Şentop Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Didem Kınalı Acun Ilıcalı Selami Şahin Erol Büyükburç
Spor Ali Koç Mesut Özil Ünal Karaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avrupa Şampiyonası'na katılacak 18 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı, Bolu'da kampa girecek - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 13:24:13. #1.15#
title