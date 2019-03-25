Avrupa Şampiyonası'na Gideceğimize İnanıyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Cuma günkü maçtan sonra bugünkü maçtan da çok ümitliyiz. Avrupa Şampiyonası'na gideceğimize inanıyoruz." dedi.

Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Moldova ile Eskişehir'de yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu maçı için geldiği Eskişehir'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Arifiye Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Kasapoğlu, onlara karanfil dağıttı.

Daha sonra Vilayet Meydanı'na geçen Kasapoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnşallah bundan sonraki süreçte halkımızın spora erişimini daha kolaylaştıracak şekilde butik tesisler, bunun yanında ulusal, uluslararası anlamda daha büyük tesisler ve pek çok branşı içinde bulunduracak spor yatırımlarını Eskişehir'imizde çok kısa vadede gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Sporun pek çok branşı içinde barındırdığını ifade eden Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Yüzmeden atletizme kadar futbola, basketbola, voleybola kadar pek çok sporun ismiyle Eskişehir'i anılır hale getireceğiz. Bunun yanında amatör spor kulüplerimizin desteklenmesi ve onlardan geleceğe yönelik yeni sporcuların yetiştirilmesi çerçevesinde de yatırımlarımız, desteklerimiz olacak. Eskişehir'in özellikle genç nüfus potansiyeli açısından, spora ilgi açısından bu konuda yeri çok daha farklı, çok daha ayrıcalıklı."

"Avrupa Şampiyonası'na gideceğimize inanıyoruz"

Eskişehir'deki spor potansiyelini harekete geçirecek, çok yakında sonuçlarını alacakları çok güzel projelerinin olduğunu anlatan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Büyükşehir belediyemizle birlikte, Odunpazarı ile ve diğer ilçelerimizle inşallah Eskişehir'i sporda da pek çok branşta marka haline getirmeyi çok kısa vadede hedefliyoruz. Akşam milli maçımız var. Hep birlikte oraya da gideceğiz ve cuma günkü maçtan sonra bugünkü maçtan da çok ümitliyiz. Avrupa Şampiyonası'na gideceğimize inanıyoruz. Gençleşen bir milli takımla. Biliyorsunuz bazı maçlarımızı Eskişehir'de oynuyoruz. Eskişehir'in kattığı heyecan apayrı. Milli maç nedeniyle de Eskişehir'imizde olmaktan, Eskişehir halkımızla beraber, onların enerjisiyle, coşkusuyla milli maçı izleyecek olmaktan da ayrıca heyecan ve mutluluk duyuyoruz. "

Ziyaretlerde Kasapoğlu'na AK Parti MKYK üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Ak Parti milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak da eşlik etti.

Kaynak: AA