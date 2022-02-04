Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası 3 yıllık aradan sonra Portekiz'de yapılacak

Atletizmde, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası, 3 yıllık aradan sonra Portekiz'in Oeiras kentinde düzenlenecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 6 Şubat Pazar günü başkent Lizbon yakınlarındaki Oeiras'te gerçekleştirilecek.

Yarışmalarda karışık takım, büyükler ve 20 yaş altında beş ayrı kategoride 102 takım mücadele verecek.

Müsabakalarda Türkiye'yi büyük erkeklerde Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor, büyük kadınlar ve 20 yaş altı müsabakalarında ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor temsil edecek.

Türk takımlarının Oeiras'ta yarışacak kadroları şöyle:

Büyük Erkekler:

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor: Polat Kemboi Arıkan, Yemane Haileselassie, Devrim Kazan, İlham Tanui Özbilen, Kaan Kigen Özbilen, Üzeyir Söylemez

Büyük Kadınlar:

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Bahar Atalay, Fatma Karasu, Nuran Satılmış, Yayla Günen

20 Yaş Altı Erkekler:

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Ayetullah Baz, Burak Ağca, Enbiya Yazıcı, Halil Sade

20 Yaş Altı Kadınlar:

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Elanur Çoban, Fatmanur Turan, Merve Bingöl