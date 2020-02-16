Haberler » Spor » Avrupa Salon Hokeyi Kulüpler Şampiyonası - Spor

Avrupa Salon Hokeyi Kulüpler Şampiyonası

Avrupa Salon Hokeyi Kulüpler Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü, East Grinstead'i finalde 6-4 mağlup ederek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

16.02.2020 18:24 | Son Güncelleme: 16.02.2020 18:40
Avrupa Salon Hokeyi Kulüpler Şampiyonası

Salon Hokeyi Kulüpler Şampiyonası'nda Polisgücü, East Grinstead'i finalde 6-4 mağlup ederek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Türkiye'den Gaziantep Polisgücü'nün yer aldığı şampiyonaya 'nin East Grinstead, 'ın Hockey Club Zelina, Hollanda'nın SCHS, İrlanda'nın Three Rock Rovers, Portekiz'in AD Lousada, İsviçre'nin HC Rotweiss Wettingen ve Fransa'nın Luc Ronchin HC takımları katıldı.


Alanya Atatürk Salonu'nda 14 Şubat'ta başlayan müsabakaların final gününde Gaziantep Polisgücü, İngiltere'nin East Grinstead ekibiyle karşılaştı. Rakibini 6-4 mağlup eden Gaziantep Polisgücü, 5'te 5 yaparak şampiyon oldu. Luc Ronchin HC'yi 11-10 yenen Hockey Club Zelina ise ikinciliği elde etti.

Organizasyonda Luc Ronchin HC üçüncü, East Grinstead dördüncü oldu.

Karşılaşmaların ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler