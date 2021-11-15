Avrupa Salgınla Mücadelede Yeni Önlemlere Başvuruyor

Sonbahar dönemiyle birlikte birçok Avrupa ülkesinde Corona vaka sayıları ve insidans değerleri rekor hızla artarken, Avusturya ve Hollanda kısmi kısıtlamalara gitme kararı aldı. Almanya ise yeni önlemlere başvurmaya hazırlanıyor

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