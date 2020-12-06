Avrupa Rohingya Konseyinden, Bangladeş'e Arakanlıların adaya yerleştirilmesini durdurun çağrısı

Avrupa Rohingya Konseyi (ERC), Bangladeş'e Arakanlı Müslümanların (Rohingya) Bengal Körfezi açıklarındaki Bhasan Char Adası'na yerleştirilmesi sürecinin durdurulması çağrısında bulundu.

Avrupa Rohingya Konseyinden yapılan açıklamada Bangladeş'in 100 binden fazla Arakanlı Müslümanı uzak bir adaya yerleştirme planından duyulan endişe dile getirildi.

Açıklamada, "Yeni seçilen ABD yönetimi, Güney Asya ülkeleri, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlar dahil olmak üzere uluslararası toplumu, Bangladeş hükümetini bu prosedürü derhal durdurması konusunda ikna etmeye çağırıyoruz." denildi.

Bhasan Char Adası'nın her yıl şiddetli yağışlar nedeniyle aylarca sular altında kaldığına işaret edilen açıklamada, Arakanlı Müslümanların adaya gitme konusunda zorlanması durumunda, orada tasavvur edilemez büyüklükte doğal bir felaketle karşı karşıya kalacakları vurgulandı.

Açıklamada ERC'nin bu yeniden yerleştirme planına kesinlikle karşı olduğu ifade edildi.

Bangladeş, cuma günü Myanmar'daki baskı ve şiddetten kaçarak ülkeye sığınan Arakanlıları Bengal Körfezi açıklarında Bhasan Char Adası'na yerleştirmeye başlamıştı.

Bazı uluslararası insan hakları örgütleri, Bangladeş hükümetinin yeniden yerleştirme planına dair endişelerini dile getirmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda, çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik