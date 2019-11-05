Avrupa Robotik Şampiyonası'nda Türkiye 3. oldu

05.11.2019 13:05

Türkiye, Romanya Bükreş'te düzenlenen RoboChallenge 209 Avrupa Robotik Şampiyonası'nda Avrupa 3.'sü oldu.

Avrupa'nın en büyük robotik yarışmaları arasında gösterilen RoboChallenge 209 Avrupa Robotik Şampiyonası, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirildi. 54 ülkeden 72 takımın yer aldığı şampiyonada, Türkiye'yi Kocasinan Eğitim Bilimleri Ortaokulu temsil etti. 11-12 yaş kategorisinde yarışan 6 öğrenci, tasarladıkları 6 robot ile Avrupa 3.'sü olmaya hak kazandı. Şampiyonaya günlerce uykusuz kalarak hazırlandıklarını belirten öğrenciler, Avrupa 3.'sü olarak Türkiye'ye dönmenin mutluluğunu yaşadı.

(İHA)

Kaynak: İHA