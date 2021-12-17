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Avrupa Ralli Kupası şampiyonu Mustafa Çakal, FIA Ödül Töreni'ne katıldı

Avrupa Ralli Kupası şampiyonu Mustafa Çakal, FIA Ödül Töreni'ne katıldı
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Avrupa Ralli Kupası şampiyonu Mustafa Çakal, FIA tarafından düzenlenen ve 2020'deki tüm otomobil sporları şampiyonlarının bir araya geldiği ödül törenine katıldı.

Avrupa Ralli Kupası şampiyonu Mustafa Çakal, FIA tarafından düzenlenen ve 2020'deki tüm otomobil sporları şampiyonlarının bir araya geldiği ödül törenine katıldı.

Motor sporlarında dünyanın en prestijli ödül töreni olan "FIA Prize Giving Ceremony" Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi.

Törende Formula 1 şampiyonu Max Verstappen, diğer şampiyon motor sporcularıyla Mustafa Çakal, Co-Pilotu Özgür Akdağ ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı da yer aldı.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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