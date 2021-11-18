Avrupa Polis Akademileri Birliği (AEPC) Yürütme Kurulu Toplantısı / Hibrit Konferans
Başkan Yardımcılığı Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK tarafından yürütülen ve 44 ülkeden 56 üye polis eğitim kurumu bulunan Avrupa Birliği Polis Akademileri Birliği (AEPC) faaliyetleri kapsamında 18 Kasım 2021 Perşembe günü ülkemiz dahil 12 ülkeden 20 katılımcıyla...
Başkan Yardımcılığı Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK tarafından yürütülen ve 44 ülkeden 56 üye polis eğitim kurumu bulunan Avrupa Birliği Polis Akademileri Birliği (AEPC) faaliyetleri kapsamında 18 Kasım 2021 Perşembe günü ülkemiz dahil 12 ülkeden 20 katılımcıyla Oslo/Norveç'te Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Bahse konu toplantıya video konferans yöntemiyle Anıttepe Yerleşkesi Başkanlık Brifing Salonunda Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK katılım sağlamış olup Avrupa Polis Akademileri Birliği faaliyetlerine ilişkin planlamalar yapılmış, işbirliği alanlarının geliştirilmesi yönünde görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
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