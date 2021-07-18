Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası
Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası sona erdi.
Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası sona erdi.
Türkiye, şampiyonayı kadınlarda 10, erkeklerde ise 15. sırada tamamladı.
Organizasyonun son gününde A Milli Kadın Plaj Hentbol Takımı, 9-10'unculuk klasman maçında Yunanistan'a 2-0 yenildi.
A Milli Erkek Plaj Hentbol Takımı ise 15-16'ncılık klasman müsabakasında Yunanistan'ı 2-1 mağlup etti.
Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası'nda kadınlarda Almanya, erkeklerde Danimarka şampiyonluğa ulaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar