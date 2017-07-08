3 gün sürecek Avrupa Plaj Futbolu Şampiyonası start aldı.



Avrupa Plaj Futbolu Şampiyonası İstanbul'da bir AVM'de yapay olarak hazırlanan zeminde start aldı. 4 takımın kıyasıya mücadeleye gireceği turnuva 3 gün sürecek. Organizasyonda Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Romanya ekipleri bulunuyor. Turnuvada günde iki, toplamda ise 6 maç oynanacak. Mücadele yönünden sert geçeceği düşünülen turnuva da seyirciler de unutulmadı. Alanda maçları takip eden seyircilere futbol topu hediye edilecek. - İSTANBUL