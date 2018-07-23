Avrupa Plaj Futbolu Şampiyonası İstanbul'da Başlıyor!

Avrupa'nın en önemli plaj futbolu takımlarının kum zeminde 3 gün sürecek mücadelesi, 29 Temmuz Pazar günü saat 17.00'deki final müsabakasıyla son bulacak. Vadistanbul Festival alanında kurulacak kum sahada oynanacak maçlar, seyirciye açık olacak ve ücretsiz izlenecek

Yazı İstanbul'da geçirenler için sahil havası estirecek, zorlu mücadelelerin ve yüksek heyecanların yaşanacağı uluslararası boyutta muhteşem bir turnuva Vadistanbul'da başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun onayı ile Beach Soccer Turkey tarafından Türkiye'de 5.'si düzenlenen Avrupa Plaj Futbolu Şampiyonası İstanbul Cup 2018; Vadistanbul Festival Alanı'nda 550 ton kum getirilerek hazırlanan kum zeminde, 27 Temmuz Cuma günü, ilk düdüğünü çalıyor. İspanya'dan Valencia CF, İngiltere'den Chelsea, Fransa'dan Marseille takımlarının katılacağı Avrupa Plaj Futbolu Şampiyonası İstanbul Cup 2018'de Türkiye'yi 'Türkiye All Star' temsil edecek.

HER GÜN İKİ MAÇ

A Spor'dan canlı yayınlanacak olan maçlar; 27 Temmuz Cuma, 28 Temmuz Cumartesi ve 29 Temmuz Pazar günü oynanacak. Her gün iki maçın düzenleneceği turnuvanın ilk maçı saat 16.00'da, ikinci maçı ise saat 17.00'de oynanacak.

Tüm maçlar Vadistanbul'da kurulu olacak yaklaşık 2 bin kişilik tribünde ücretsiz olarak izlenebilecek.