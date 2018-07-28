Avrupa Plaj Futbolu Şampiyonası İstanbul Cup 2018 Vadistanbul'da!

550 ton kum taşınarak oluşturulan kum sahada Türkiye All Stars, Valencia, Chelsea, Marseille takımları 27 Temmuz 2018 Cuma günü ilk maçlarını oynadı.

Avrupa'nın önemli plaj futbolu takımlarının yer aldığı İstanbul Cup 2018 Avrupa Plaj Futbolu, 27 Temmuz Cuma günü başladı. İstanbul'da 5.'si düzenlenen şampiyonanın ilk maçı saat 16.00'da Valencia ile Marseille arasında oynandı. Yağmurun da etkisiyle ağırlaşan kum zeminde zorlu bir mücadeleye sahne olan maç 7-8 Marseille galibiyeti ile tamamlandı. İspanyol takımı Valencia'da forma giyen Türk futbolcu Kerem Sinç de performansıyla göz doldurdu.

Şampiyonanın ikinci maçı ise Türkiye All Stars ve Chelsea arasında yapıldı. Kıran kırana geçen mücadelede Türkiye'nin yıldızlar karması, Chelsea'ye 7-8'lik skorla mağlup oldu. Seyirciye açık ve ücretsiz takip edilebilecek şampiyona, 29 Temmuz'da final maçı ile son bulacak.