Türkiye, Avrupa Plaj Futbolu B Ligi Süper Finalleri 2. Grup'taki ilk maçında İngiltere'yi 4-2 mağlup etti.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Terracina şehrinde oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.



Plaj Futbolu Milli Takımı'nın normal süredeki gollerini Barış Terzioğlu ve Yasin Bağcı kaydederken, Aoran Clarke ve Jaime O'Rourke İngiltere adına ağları havalandırdı.



Uzatmalarda ise Yasin Bağcı ve Seyit Ahmet Süer ile birer gol daha bulan ay-yıldızlı ekip, B Ligi Süper Finalleri'ndeki ilk karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.



Grupta oynanan günün diğer maçında ise Macaristan, Moldova'yı 8-3 yendi.



Plaj Futbolu Milli Takımı, gruptaki ikinci maçında Macaristan ile yarın TSİ 12.00'de karşılaşacak.



Statü



Avrupa Plaj Futbolu B Ligi Süper Finalleri'nde 8 takım, dörderli olarak 2 grupta yer alıyor.



Maçlar sonunda grup liderleri final oynamaya hak kazanacak ve bu karşılaşmanın galibi Avrupa Plaj Futbolu A Ligi'ne yükselecek. Gruplarını 2, 3 ve 4. bitirecek takımlar ise klasman maçlarında birbiriyle oynayacak, bu maçlar sonunda B Ligi'ndeki sıralamaları belirlenecek.



Avrupa Plaj Futbolu B Ligi Süper Finalleri'nde final karşılaşması ve klasman maçları 17 Eylül Pazar günü oynanacak.



Organizasyonda 1. Grup'ta ise Yunanistan, Estonya, Bulgaristan ve Romanya yer alıyor.