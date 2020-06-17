Avrupa piyasaları ve açılış öncesi ABD yükselişte Başlıca Avrupa borsalarında hisse senedi piyasaları, Birleşik Krallık'ta üretici ve tüketici fiyatlarındaki olumsuz verilere karşın, yatay başladıkları seanslarda yükselişe geçtiler.

Başlıca Avrupa borsalarında hisse senedi piyasaları, Birleşik Krallık'ta üretici ve tüketici fiyatlarındaki olumsuz verilere karşın, yatay başladıkları seanslarda yükselişe geçtiler. Avrupa piyasalarında yatırımcılar ayrıca, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunumun ikinci bölümünü bekliyor. Fed Başkanı Powell dünkü sunumunda, para politikası desteğinin süreceğine ilişkin piyasa umutlarını güçlendirirken, ABD ekonomisinde toparlanmanın uzun süreceği sinyali verdi. Avrupa borsalarında yükselişler sürerken, ABD'nin başlıca hisse senedi borsası Wall Street'te Dow Jones Endeksi açılış öncesi işlemlerde yükseldi. ABD hisselerindeki yükselişi, Beyaz Saray ve Kongre'nin ekonomiye dördüncü destek paketinin hazırlıkları konusundaki görüşmelerin sürdüğüne ilişkin açıklamalar destekledi.Gelişmelerle Almanya'da DAX Endeksi yüzde 0.16, Fransa'da CAC40 Endeksi yüzde 0.39 ve Birleşik Krallık'ta FTSE100 Endeksi de yüzde 0.43 yükseldi. Avrupa borsalarında yükselişler sürerken, ABD'nin başlıca hisse senedi borsası Wall Street'te Dow Jones Endeksi açılış öncesi işlemlerde yükseldi. ABD hisselerindeki yükselişi, Beyaz Saray ve Kongre'nin ekonomiye dördüncü destek paketinin hazırlıkları konusundaki görüşmelerin sürdüğüne ilişkin açıklamalar destekledi.Gelişmelerle Almanya'da DAX Endeksi yüzde 0.16, Fransa'da CAC40 Endeksi yüzde 0.39 ve Birleşik Krallık'ta FTSE100 Endeksi de yüzde 0.43 yükseldi. Wall Street'te açılış öncesi işlemlerde, Dow Jones Endeksi yüzde 1.23 ve S&P500 Endeksi de yüzde 1.01 yükseldi.

Kaynak: DHA