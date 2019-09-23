Avrupa piyasaları ticaret görüşmelerinin aksadığı iddialarıyla düştü
Avrupa piyasaları Çinli ticaret heyetinin ABDli çiftçilerle yapılacak görüşmenin iptal edildiği iddiaları üzerine doğan endişeler ve Avrupa'dan gelecek ekonomik veriler beklenirken düştü.
– Avrupa piyasaları Çinli ticaret heyetinin ABDli çiftçilerle yapılacak görüşmenin iptal edildiği iddiaları üzerine doğan endişeler ve Avrupa'dan gelecek ekonomik veriler beklenirken düştü.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa piyasalarında son durum şöyle:
FTSE yüzde 0.29,
DAX yüzde 1.09 ve
CAC yüzde 0.72 düştü.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.06 kayıpla 1.10129 düzeyine gerilerken, sterline karşı yüzde 0.5 artışla 0.88386 düzeyine yükseldi. Sterlin, dolar karşısında yüzde 0.1 düşüşle 1.24594 düzeyine geriledi.- İstanbul